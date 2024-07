Oito pessoas são presas por tráfico de drogas em Maracaju

A fim de intensificar as ações de repressão aos delitos fomentados pelo tráfico de drogas em Maracaju, a Polícia Civil do município tomou ciência, na última sexta-feira (26), de um endereço localizado no bairro Vila Juquita, que estava sendo palco de intensa movimentação de usuários de drogas.

Esses usuários entravam e saíam da residência com porções de entorpecentes em mãos, causando alvoroço na vizinhança. Com essas informações, o Setor de Investigações Gerais (SIG) foi até o local e encontrou porções de crack, cocaína e maconha, totalizando mais de uma centena de invólucros, prontos para comercialização.

Os oito moradores da residência, sendo quatro homens e quatro mulheres, foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

