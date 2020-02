Operação Carnaval, PRF registra 29 acidentes em 5 dias

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou na última quarta-feira (26) a Operação Carnaval 2020 e divulgou nessa sexta-feira (28) uma balanço com os dados da operação.

Durante a folia, foram realizadas ações em todas as rodovias federais do Estado, mais de 3.652 quilômetros de malha viária, divididas em nove delegacias da PRF e 22 unidades operacionais.

Cerca de oito mil testes de alcoolemia foram realizados durante a folia e 100 motoristas foram autuados por ingerir bebida alcoólica e dirigir.

Fiscalização

Foram fiscalizados cerca de 10 mil veículos e mais 12 mil pessoas nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul.

Acidentes

Durante a Operação foram registrados 29 acidentes, do total, 10 foram considerados graves. Ao todo, 45 pessoas ficaram feridas e 2 morreram no local do acidente.

Foram totalizados 2.911 autos de infrações gerais.

Ultrapassagens

Foram observadas 414 infrações de ultrapassagem cometidas, sendo 390 ultrapassagem em faixa dupla contínua.

Cinto de Segurança

Apesar das instruções, mais de 280 motoristas e passageiros foram autuados por não utilizarem o cinto. Além dos adultos, 72 responsáveis foram autuados por transportarem crianças fora da cadeirinha, assento de elevação ou bebê conforto.

Alcoolemia

A PRF realizou 8.085 testes com o bafômetro, 100 motoristas foram flagrados em fiscalizações com o etilômetro.

Educação para o Trânsito

Abordagens educativas, cinema rodoviário e palestras foram realizadas durante o feriado, o que conseguiu atingir mais de 2.500 pessoas.

Confira o balanço divulgado

