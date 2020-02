Coronel David defende ação da PM durante o carnaval de Campo Grande

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

O deputado estadual Coronel David (PSL) defendeu durante a sessão plenária desta sexta-feira (28) a ação da polícia militar no carnaval de Campo Grande. A folia campo-grandense gerou debates no Plenarinho.

O Coronel elogiou o trabalho policial realizado durante as festas. “O trabalho da nossa Polícia Militar é o melhor do Estado e graças a ações de prevenção, orientação e repressão quando foi preciso tivemos redução de 30% dos acidentes com vítimas em nossa capital”.

David, que já foi comandante da policia militar do Estado, pontuou algumas críticas feitas nas redes sociais. “E venho fazer uma defesa da minha instituição, da Polícia Militar, que estiveram cumprindo o dever constitucional de proteger as pessoas. Os policiais estavam atuando e agiram em relação a alguns que partiram para a desordem”.

Quantos as ações tomadas, o parlamentar afirmou que foram para defender os cidadãos de bem. “Ora, ninguém estava lá que não fosse pela imperiosa necessidade de proteger as pessoas, e se alguém não sabe viver em paz, respeitar o direito das pessoas, o Estado precisa atuar e a PM atuou em relação aqueles que não sabem se divertir.”

