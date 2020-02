Coronel David articula para nomear 256 aprovados em concurso da Agepen

O deputado estadual Coronel David, após articular para o chamamento de quase mil aprovados em concurso da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), para curso de formação, agora luta para que o governador Reinaldo Azambuja nomeie 256 que ainda faltam.

Inicialmente, apenas 438 seriam chamados para o curso de formação, mas o parlamentar conseguiu junto ao Governo do Estado, chamar mais 500 remanescentes. Dos que fizeram o curso de formação, 682 já estão trabalhando. A expectativa do parlamentar é conseguir a nomeação dos 256 ainda este ano, já que o certame vale até 2021.

Coronel David também trabalha para que haja um terceiro grupo curso de formação para policiais penais.

Agora o parlamentar age para que todos os aprovados nos concursos da Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Civil também sejam chamados. “Não batalhamos apenas para convocar o número de aprovados dentro das vagas nos concursos da segurança pública no MS. Nós lutamos para que todos os aprovados sejam convocados, aumentando assim o efetivo nas ruas e garantindo mais segurança à nossa população”.

Já no início deste mês, o Coronel cobrou durante a sessão plenária o aumento no quantitativo de vagas dos concursos e convocação dos formados. “Foi feito um trabalho de muita determinação com diversas reuniões, no intuito de entendermos a real situação do Governo, mas sempre buscando o aumento de efetivo na segurança pública em nosso Estado.”

A matrícula para o curso de formação da Polícia Militar e Bombeiro Militar será realizada até essa terça-feira (11). Após este período será feita a publicação da relação de matrículas deferidas e indeferidas, período recursal, resultado dos recursos, com início do curso de formação já no dia 2 de março.

O concurso da Polícia Civil, o Governo pretende iniciar o curso de formação em abril deste ano.

*Matéria alterada as 8h12 para acréscimo de informações

