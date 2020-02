Executiva nacional do PSL rejeita denúncias contra Coronel David

A executiva nacional do Partido Social Liberal (PSL) seguiu a decisão do conselho de ética, que entendeu que o deputado estadual Coronel David deve ser “julgado” pelo conselho regional do partido em Mato Grosso do Sul.

David é alvo de representação por defender as bandeiras de Jair Bolsonaro, o que, segundo os representantes, “divergem das ideologias” do partido que elegeu o presidente em 2019. Além de entender que compete ao diretório regional julgar o parlamentar, Conselho de Ética sustentou ainda que não ha fato ou argumento que prove as acusações.

A tentativa de atingir o deputado Coronel David teve derrota nacional, porém continua no PSL regional. O parlamentar diz confiar em decisão favorável do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), para poder sair do PSL, por justa causa, sem perder o mandato. “Espero que num prazo curto para sair do partido, dependendo de se isso acontecer, não há possibilidade do diretório estadual querer qualquer coisa contra mim”, concluiu.

