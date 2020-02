Coronel David busca ações para continuar concurso da PM e Bombeiros

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Após o Ministério Público Estadual (MPE) pedir a suspensão da continuidade do concurso da Polícia Militar e Bombeiro Militar, o deputado estadual Coronel David (PSL) afirmou que está promovendo conversas para que os aprovados não sejam prejudicados e o certame continue normalmente.

Segundo o promotor de Justiça, Eduardo Franco Cândia, o certame foi suspenso para não prejudicar alguns candidatos, que não podem participar do processo, já que estão recorrendo judicialmente contra os resultados.

David afirmou que já está em contato com os setores responsáveis no Governo do Estado. “Vamos fazer de tudo para que o concurso continue normalmente sem que os direitos daqueles que tenham liminares sejam afetados”, alegou.

O deputado busca soluções e ações para resolver os problemas que surgiram no certame do concurso, para não prejudicar nem o candidato e nem a população. “Estivemos na SAD e conversei com o governador sobre o assunto, mesmo que não tenha nenhuma decisão vamos acompanhar todos os passos, para que ninguém saia prejudicado, em especial a população que precisa de mais policiais trabalhando”, pontuou.

