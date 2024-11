Pastor é trancado em banheiro por ladrões durante assalto em igreja do Jardim Paulista

Um pastor, de 24 anos, foi rendido e assaltado enquanto dormia dentro de uma igreja localizada no Bairro Jardim Paulista, em Campo Grande. O caso teria acontecido durante a madrugada desta segunda-feira (11).

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço indicado. Ao chegar, foram recebidos por um dos pastores da congregação, sendo ele o responsável por comunicar o crime as autoridades.

O homem detalhou que um colega dormia dentro da igreja quando foi surpreendido pelos bandidos. Os homens roubaram o celular da vítima antes de o trancarem no banheiro. Na sequência, a dupla pegou uma câmera e quebraram o vidro da frente. Depois da algazarra feita, eles saíram correndo para entrar em um carro e fugir.

No local os ladrões deixaram uma motocicleta. A suspeita é que os homens tenham entrado no templo através do telhado, para só depois arrombarem as portas internas.

Ainda em seus relatos, os pastores disseram suspeitar que um dos autores seja um colega fiel, conhecido como ‘Baiano’, uma vez que reconheceram seu jeito de andar, corte de cabelo e sua voz.

Diante da situação, o caso foi registrado como roubo majorado pelo curso de pessoas e será investigado pelas autoridades policiais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também