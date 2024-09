Pedestre morre dias após ser atropelado por carro em Maracaju

Um idoso, de 68 anos, morreu dias depois de ser atropelado enquanto caminhava no meio da rua no Bairro Moreninha, em Maracaju. A vítima estava internada na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o irmão da vítima detalhou que era por volta de 19h do dia 2 de setembro, quando o homem foi atropelado por um Fiat Uno. O Corpo de Bombeiros foi acionando, levando-o para uma unidade de saúde da região.

Porém, como seu estado de saúde era considerado grave, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande no dia 3. No hospital, o homem passou por cirurgia para realização de uma drenagem toráxica.

Além disso, o idoso fez uma tomografia do crânio, contatando que ele teve diversas lesões neurológicas. Porém, apesar das tentativas e procedimentos médicos, o homem não resistiu e faleceu durante a tarde de ontem.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

