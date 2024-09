PF estoura depósito que armazenava drogas e armas de facção em Campo Grande

A Polícia Federal estourou depósitos que armazenavam drogas e possivelmente armas de facção criminosa em pontos de Campo Grande, na manhã desta terça-feira (10), por meio da Operação Pégasus. A ação ainda contou com apoio do FICCO-MS (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul) e do apoio do GOC da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo a nota divulgada pelo órgão, um dos locais investigado era utilizado como depósito de drogas e paiol de armas de uma facção. Dessa forma, foram realizados dois mandados de busca e apreensão.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares, dinheiro e maconha. A princípio, nenhuma pessoa foi presa na operação.

"A Operação Pégasus, tem como objetivo desmobilizar os locais utilizados como depósito de drogas e armas e dessa forma contribuir para a segurança dos cidadãos dessa capital", diz trecho da nota.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul - FICCO/MS reúne Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, Policia Civil, Agencia Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, Secretaria Nacional de Politicas Penais e Policia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

