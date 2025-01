Polícia apreende mais de meia tonelada de maconha em depósito de Três Lagoas

Mais de meia tonelada de maconha foi apreendida na madrugada desta sexta-feira (17), em um local que servia como depósito de drogas em Três Lagoas. Apesar da ação, ninguém foi preso.

Os policiais militares realizavam rondas na região, momento em que avistaram o portão do local aberto e um pitbull solto na rua. Conforme as informações do site RCN 67, eles colocaram o cachorro para dentro e encontraram dois tabletes de maconha jogados na calçada.

Pela janela do depósito, os militares visualizaram diversos tabletes semelhantes aos encontrados ao lado de fora. Ao todo, foram apreendidos 650,61 quilos de maconha, avaliados em R$ 700 mil.

A droga foi então apreendida e levada para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.

