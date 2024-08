Polícia cumpre mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva em Itaquiraí

A Polícia Civil de Itaquiraí, na última terça-feira (20), cumpriu um mandado de prisão de um homem de 36 anos, no município de Caarapó.

Ele foi acusado de descumprir uma medida protetiva, relacionada a um crime de violência doméstica contra uma mulher de 36 anos.

O mandado foi expedido pelo judiciário de Itaquiraí após o indivíduo ter violado as condições impostas pela medida protetiva. Assim que foi decretada a prisão preventiva, ele fugiu para Caarapó, mas foi localizado e preso pelos investigadores da Polícia Civil.

