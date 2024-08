Polícia Civil e Energisa se juntam em operação contra 'gato' na rede elétrica da Capital

A Polícia Civil, a Energisa e a Coordenadoria Geral de Perícias, deflagraram a operação “Luminar”, em Campo Grande, durante as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (8). As ações tem como objetivo combater fraudes em medidores de energia em residências e estabelecimentos comerciais da cidade.

Esta é a segunda vez no ano que a operação é realizada em Campo Grande, sendo que a primeira aconteceu em março, resultando na condução de sete pessoas, para a delegacia.

Hoje as ações se concentraram em sete casas, localizadas na região do Segredo, sendo coordenadas pela 2ª Delegacia de Polícia. As equipes realizaram a prisão de três pessoas em flagrante.

De acordo com as informações levantadas, após investigações preliminares e análise de dados fornecidos pela concessionária de energia elétrica, foram identificados valores divergentes de consumo, levando suspeita das equipes policiais, peritos e técnicos da Energisa, fazendo com que os padrões fossem verificados.

A Energisa informou que as fraudes sobrecarregam a rede elétrica, comprometendo a qualidade do serviço e aumentando a probabilidade de interrupções e oscilações no fornecimento de energia. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o volume de fraudes no Brasil é alarmante, representando mais de 31,5 mil gigawatts, quantidade suficiente para abastecer grande parte do Estado de Mato Grosso do Sul.

As investigações continuam, para identificar outros possíveis pontos de irregularidade em Corumbá. A população é incentivada a denunciar qualquer suspeita de fraude por meio do número 0800 722 7272.

