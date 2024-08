Polícia identifica pedreiro encontrado carbonizado em residência na Vila Morumbi

Foi identificado como Leonor Rodrigues Gomes, de 56 anos, o homem encontrado carbonizado em uma residência abandonada na manhã do dia 31 de julho, na rua Spipe Calarge, em Campo Grande.

A identificação só foi possível com auxílio de perícia papiloscópica, conforme divulgado pela Polícia Civil.

O caso aconteceu na manhã do dia 31 do mês passado, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio em residência, mas com possível vítima dentro do imóvel. Quando chegaram pelo local, constataram o fato e a vítima estava morta e carbonizada.

Chefiada pelo delegado Christian Duarte Molinedo, a equipe da 4° Delegacia de Polícia Civil esteve no local e encontrou dificuldades para identificar a vítima, mas foi verificado que a residência era frequentada por andarilhos e usuários. O local ficou isolado para trabalho da Polícia Científica.

Na ocasião, comerciantes da região relataram ter avistado o incêndio e prontamente acionaram as autoridades. Diante da situação, a Polícia Civil registrou a ocorrência como incêndio culposo e morte a esclarecer, iniciando as investigações.

Foi solicitado exame pericial de confronto papiloscópico à Coordenadoria-Geral de Perícia da Polícia Civil e o laudo confirmou que a vítima é Leonor Rodrigues Gomes, de 56 anos, natural de Miranda-MS. Leonor era filho de Rosália Rufino da Silva e Arquimínio Rodrigues Gomes e trabalhava como pedreiro.

O caso foi registrado na 4° Delegacia de Polícia Civil como incêndio culposo e morte a esclarecer.

