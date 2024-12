Polícia investiga possível feminicídio de idosa e filho é suspeito no Giocondo Orsi

A Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Campo Grande iniciou a investigação de um possível feminicídio, cometido contra uma idosa, de 74 anos, no final da noite desta segunda-feira (16), no bairro Giocondo Orsi.

O filho, de aproximadamente 40 anos, seria o principal suspeito. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia pela Polícia Militar, pois além de ser o único na residência antes da morte, ele estava embriagado e sob efeito de entorpecentes.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu um chamado para atender uma solicitação de violência doméstica, onde a mãe estava sendo agredida pelo filho. Ao chegar no local, encontrou a idosa recebendo auxílio de uma pessoa do lado de fora da residência.

Porém, em determinado momento, a idosa passou a perder pulsação e os policiais inicaram a manobra de reanimação, quando também chegaram equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para continuarem com o atendimento.

No entanto, a vítima não resistiu e foi constatado o óbito. O local ficou isolado até a chegada da delegada de plantão da Deam e da Polícia Científica.

O filho era o único presente na casa antes do óbito. Ele também passou a ameaçar as equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros, quando recebeu voz de prisão da Polícia Militar e foi encaminhado para a delegacia sob a suspeita do possível crime.

O caso está sendo investigado pela Deam.

