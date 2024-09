Preso da Máxima joga água quente em colega de cela após desavenças

Um detento do Presídio de Segurança Máxima, de 57 anos, foi queimado com água quente enquanto tomava o ‘banho de sol’ durante a manhã desta sexta-feira (20). A penitenciária é localizada no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o policial penal que estava de serviço conseguiu ouvir os gritos da vítima em uma das celas do pavilhão 2. O homem estava com o rosto vermelho e dizia para a testemunha que alguém havia jogado água quente em seu rosto e seu peito.

Durante conversa com os detentos da outra cela, os policiais encontraram o autor, que confessou o crime. Ele detalhou ainda que a ação foi motivada por conta de uma ‘rixa pessoal’ com a vítima.

O autor contou ainda que a vítima parece estar vivendo um surto psicótico, uma vez que xinga todo mundo, joga fezes nos outros internos pela grade e passou a ameaçar matar todo mundo quando tiver chance.

Por conta do ferimento, o detento precisou ser socorrido e encaminhado para o exame de corpo de delito. Foi verificado que o homem teve queimaduras de 1° e 2° grau nas áreas atingidas pela água quente.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa e será investigado.

