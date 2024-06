Recém-nascido morre horas após ser amamentado em Campo Grande

Recém-nascido morreu no início da tarde deste sábado (29) horas após ser amamentado pela mãe. Ele foi encontrado já em estado crítico e chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas nada adiantou.

O caso aconteceu em uma residência no bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência obtido pelo JD1 apontam que a mãe do bebê deu de mamar por volta das 8h e continuou dormindo com ele na cama. O pai estava na sala, por volta das 11h50, quando a mulher saiu do quarto desesperada.

Ela afirmava que o bebê estava ficando roxinho e rapidamente ligaram para o Corpo de Bombeiros, onde foi repassado algumas orientações, contudo, notando que a viatura ia demorar, a família pediu ajuda de um vizinho.

O bebê foi encaminhado para o CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia, onde a criança foi atendida, mas a equipe médica não obteve sucesso em reverter o quadro clínico da vítima.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também