'Respeitar bandido': Mulher leva tapa na cara de 'amigo' do ex no Jardim Aeroporto

Mulher, de 36 anos, levou um tapa na cara de um 'amigo', de 33 anos, do seu ex-marido, de 74 anos, na noite desta quarta-feira (25), no Jardim Aeroporto, em Campo Grande. Antes disso, ela teria sofrido ameaças por parte do ex e também do agressor.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher estava passando o Natal na casa de um colega, que conhecia o ex-companheiro dela, mas passou a receber ameaças, pois o suspeito soube que ela estava pelo local.

Como a vítima não possui celular, as mensagens estavam sendo enviadas ao celular do amigo em comum entre eles. Mesmo com medida protetiva ativa, a mulher passou a responder às mensagens, até que o ex-companheiro enviou áudios de um comparsa, que também fazia ameaças a ela.

Quando ela decidiu deixar a residência do amigo, a vítima encontrou o comparsa do ex, que logo desferiu um tapa no rosto da mulher, dizendo que "iria ensiná-la a respeitar bandido".

A Polícia Militar esteve no local e encaminhou as partes para a delegacia. O caso foi registrado como vias de fato, ameaça e descumprir decisão judicial.

