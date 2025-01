Rodrigo Garro, jogador do Corinthians, é indiciado por homicídio culposo na Argentina

O jogador Rodrigo Garro, do Corinthians, foi indiciado neste domingo (5) por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, devido a um acidente de trânsito em que se envolveu na cidade de General Pico, província de La Pampa, na Argentina.

Na madrugada deste sábado (4), o jogador brasileiro bateu sua caminhonete contra a motocicleta pilotada por Nicolás Chiaragivlio, de 30 anos, que morreu ainda no local do acidente.

Testemunhas apontaram que o atleta tentou fazer uma curva pouco antes de atingir a moto, que vinha na direção contrária.

Rodrigo chegou a ser detido preventivamente pelas autoridades locais, mas foi liberado, e neste domingo passou por uma audiência de instrução, que formalizou a investigação sobre o acidente.

Segundo o g1, não houve agravante por ter sido constatada a presença de álcool no sangue de Garro, já que o teste etilômetro realizado foi de 0,54g, abaixo do mínimo de 1g.

Ele também teve a carteira de motorista suspensa. Ele aguarda o julgamento em liberdade e pode deixar a Argentina caso queira.

O advogado do jogador, David Diván, disse que "Rodrigo está profundamente chocado" e disponível para esclarecer a morte do motociclista, informou a Reuters. Ele também afirma que o motociclista estava com os faróis da moto desligados e que o jogador prestou assistência imediata à vítima.

Diván também destacou que o jogador não tem o costume de consumir bebidas alcoólicas e havia tomado apenas um ou dois drinques na noite do acidente para comemorar seu aniversário.

Garro deve voltar ao Brasil na noite desta segunda-feira (6), para a reapresentação do elenco do Corinthians após as férias, que está marcada para esta terça-feira (7), no CT Joaquim Grava, em São Paulo

