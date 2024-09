Suspeito de namorar mães solteiras para estuprar as enteadas é preso

Um homem, de 42 anos, que estava foragido da Justiça por estuprar a própria enteada, foi preso nesta quinta-feira (5), em Cuiabá. Segundo informações policiais, ele é suspeito de procurar mães solteiras no intuito de estuprar as filhas delas.

O acusado foi condenado a pena de 14 anos e 4 meses de prisão por estupro de vulnerável praticado contra a sua enteada. Além da condenação por este crime, o suspeito responde por outro estupro de vulnerável, contra outra enteada.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que ele estava morando em Cuiabá e solicitou apoio para a unidade especializada da Capital. Os policiais de Cuiabá realizaram as buscas e conseguiram localizar o suspeito e cumprir o mandado de prisão.

O preso foi conduzido à Delegacia da Mulher de Cuiabá para as providências cabíveis, posteriormente encaminhado para audiência de custódia e ficou à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também