Traficante tem carro alvejado por atiradores em perseguição na Guaicurus

Traficante, de 27 anos, foi preso em flagrante durante a noite desta quarta-feira (24), e quase foi assassinado numa tentativa de homicídio provocada por atiradores que estavam em um Fiat Siena, de cor branca, na Avenida Guaicurus, na Vila Aimoré, em Campo Grande. Ele estava com uma encomenda de drogas quando foi alvo dos suspeitos.

A prisão realizada por uma equipe da Polícia Militar aconteceu em razão dele ter escondido drogas em seu quarto, num condomínio próximo do local onde aconteceu os disparos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ele contou para a polícia que pegou um pacote contendo drogas para ser entregue na rua Gaudilei Brun e receberia R$ 100 pelo serviço. Porém, ele não detalhou quem seria o destinatário da encomenda.

Ao chegar pelo local combinado, visualizou a aproximação de dois indivíduos armados, que haviam desembarcado do Siena, quando acelerou e fugiu do endereço temendo pela vida. Porém, os suspeitos passaram a persegui-lo pelas ruas da região e a todo momento atiravam contra o veículo do traficante, um Chevrolet Corsa Classic.

Já pela Avenida Guaicurus, próximo ao cemitério, o traficante perdeu o controle do veículo e permitiu a aproximação dos atiradores, que renderam ele e retiraram a encomenda do veículo. Nas proximidades do crime, estava uma viatura da Polícia Militar, que visualizou parte do ocorrido a longa distância, mas não conseguiu dar continuidade ao acompanhamento do veículo dos criminosos, que saiu em disparada.

Após ser abordado pela polícia, o traficante foi questionado sobre o serviço, alegando que estava com sua mãe quando foi 'contratado' para pegar e entregar a encomenda. Ao chegar na residência, a mãe do indivíduo franqueou a entrada e os militares ao acessarem o quarto, visualizaram as drogas, que pesavam mais de 626 gramas.

Ele foi preso e autuado por tráfico de drogas, mas o caso também foi registrado como tentativa de homicídio.

