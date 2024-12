Ação de Soraya mantém Erva-Mate na cesta básica

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) conseguiu reverter uma decisão da Câmara dos Deputados e, dialogando com o senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da Reforma Tributária no Senado, garantiu a erva-mate como item da Cesta Básica Nacional.

“A erva-mate sempre foi considerada um alimento essencial no Brasil, com papel importante na alimentação das famílias de baixa renda. Reverter essa exclusão é garantir justiça tributária e valorizar a cultura e a economia de milhares de brasileiros”, destacou a senadora.

O texto agora conta com 18 emendas apresentadas pela parlamentar sul-mato-grossense, incluindo a que corrige a exclusão da erva-mate.

Soraya também destacou a importância da erva-mate não só para as famílias que dependem da cesta básica, mas também para produtores da planta, que atualmente sustenta 180 mil famílias produtoras em 486 municípios, com um setor formado por mais de 300 indústrias, das quais mais de 90% são de pequeno porte.

Confira a fala da senadora:

