Adriane destaca ações realizadas e diz que entende "os problemas reais da cidade"

Nas reuniões de encerramento de sua campanha, Adriane Lopes (PP), agradeceu o apoio dos candidatos a vereador e dos apoiadores de seu projeto de governo para os próximos quatro anos. “Conhecemos as pessoas pelo nome e entendemos os problemas reais da cidade. Por isso, vamos continuar avançando, fazendo muito mais pelo desenvolvimento de Campo Grande e criando oportunidades verdadeiras para a população”, declarou durante encontro no bairro Taquarussu.



A prefeita fez um balanço de sua gestão, destacando os avanços com a construção de 152 novas salas de aula e as reformas que estão sendo feitas nas 205 escolas em parceria com a Associação de Pais e Mestres. "Além disso, já pavimentamos 150 quilômetros de asfalto novo, geramos empregos para mães e pais de família, construímos casas e regularizamos mais de 7 mil lotes, como na comunidade Homex. Nos últimos seis meses, construímos uma casa por dia e faremos ainda mais, sempre ouvindo a população”, ressaltou.



Na saúde, foram mais de 30 unidades reformadas ou revitalizadas, além da maior renovação de frota com mais de 70 veículos, incluindo ambulâncias. Os postos de saúde atingiram o estoque de 93% dos remédios disponíveis, totalizando mais de 200 tipos.



Ainda na área da saúde, a prefeita lançou a licitação para a construção do primeiro Hospital Municipal de Campo Grande, uma demanda de mais de 10 anos no Plano Municipal de Saúde, que nenhum gestor anterior havia concretizado.



Na infraestrutura, a gestão entregou 150 quilômetros de asfalto novo, 380 quilômetros de rede de esgoto e iluminação em mais de 80 campos de futebol e praças.



Adriane também destacou o compromisso com a população vulnerável, ampliando vagas na Rede de Assistência Social e inaugurando equipamentos que garantem direitos para idosos e crianças. Três novos conselhos tutelares foram abertos, atendendo mais de 360 mil pessoas em 23 bairros e no Distrito de Anhanduí.

