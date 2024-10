Adriane se reelege e segue na prefeitura

Depois de mais de dois meses de campanha em um segundo turno dividido, a prefeita Adriane Lopes (PP), é reeleita para mandato na Prefeitura de Campo Grande nos próximos quatro anos, com 222.699 mil votos, que representa 51,45% do eleitorado.

Sua adversária, Rose Modesto (União Brasil), perdeu por 12.587 mil votos de diferença. Após 100% da apuração das urnas, ela somou mais de 210.112 mil votos, escolha de 48,55% da população e ficou em segundo lugar.

Até então, o mais perto que a capital sul-mato-grossense já chegou de ter uma prefeita eleita, foi no segundo turno das eleições de 1992, onde Juvêncio César da Fonseca acabou levando a melhor contra Marilu Segatto Guimarães do PTB. E em 2016, quando Marquinhos Trad e Rose Modesto também foram a 2° turno, com a vitória do ex-prefeito.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também