Política

Alexandre Magno é homenageado na Assembleia após assumir vaga no CNMP

A moção foi apresentada em plenário pelo deputado Gerson Claro

11 fevereiro 2026 - 12h36Sarah Chaves
Deputado Gerson ClaroDeputado Gerson Claro   (Foto: Divulgação)

O promotor de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda foi homenageado nesta terça-feira (10) pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul após tomar posse como conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para o biênio 2026–2028.

A moção de congratulação foi apresentada em plenário pelo presidente da Casa, deputado estadual Gerson Claro (PP). A posse ocorreu em Brasília na terça-feira (9).

Integrante do Ministério Público de Mato Grosso do Sul desde 2004, Alexandre Magno foi indicado pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais e aprovado pelo Senado Federal. Entre 2020 e 2024, exerceu dois mandatos consecutivos como procurador-geral de Justiça.

Antes de assumir a cadeira no Conselho Nacional do Ministério Público, também atuou como procurador-geral adjunto de Justiça Jurídico e chefe de gabinete da Procuradoria-Geral.

