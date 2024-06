Com seis partidos aliados, PSDB lança pré-candidatura de Beto Pereira na Capital

O PSDB-MS lançou, na noite desta sexta-feira (28), a pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira (PSDB) para a Prefeitura de Campo Grande. O evento contou com a presença de lideranças de partidos que já anunciaram apoio à candidatura tucana, como o PSB, PSD, Republicanos, Podemos, além do MDB e Solidariedade, que se manifestaram recentemente.

Com a chegada dos novos partidos, Beto já tem o maior número de aliados entre os pré-candidatos, o que já lhe garante um tempo mais expressivo na propaganda política na televisão e rádio.

Apesar de lembrar de suas raízes, os fundadores da Capital sul-mato-grossense, Beto Pereira agradeceu a população, reforçando a necessidade de lembrar de todos os moradores que moram em bairros afastados, em meio a ‘poeira e a lama’.

“A prefeitura é para servir o povo, zelar o recurso dos impostos que pagamos. A falta de planejamento, o improviso, são quase tão nocivos quanto a corrupção. Nossa campanha miudinha, mas foi crescendo diariamente. Isso porque foi ouvindo e conversando com a população que está calada”, comentou o pré-candidato.

O pré-candidato tucano aposta na força do PSDB, à frente do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, há nove anos, para conquistar a Capital.

Em sua fala, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, pontuou que Campo Grande ‘precisa de um recomeço’. “A Capital precisa de um reinicio. Não tenho dúvidas de que é isso que ele vai conseguir entregar para a cidade. O Beto reuni as três características que o gestor para Campo Grande está precisando: Coragem, capacidade de trabalho e saber formar equipe para atender o que o município precisa, e merece ter”, disse.

Presente no evento, o ex-governador Reinaldo Azambuja, celebrou a pré-candidatura de Beto, destacando seu desempenho como antigo prefeito de Terenos. O político ainda pontuou que o grande desafio ‘é fazer as mudanças que a Capital pede’. “Um jovem testado e aprovado como um dos melhores prefeitos de uma cidade de MS. Vamos resolver os problemas, enfrenta-los de frente. Tenho falado muito com o Beto, orientando a fazer igual a fizemos no governo: Gastar menos com a máquina, para gastar mais com as pessoas”.

Atualmente, a força tucana é o maior partido do Estado, visando lançar candidatos em 61 municípios Sul-mato-grossenses, consolidando sua posição como o partido com maior número de prefeituras em MS. Além das candidaturas próprias, o PSDB também deve apoiar candidatos a vice-prefeito em 14 cidades, ampliando ainda mais sua influência política.

Várias autoridades estiveram presentes do evento, como o ex-governador André Puccinelli; os senadores Nelsinho Trad e Soraya Thronicke; o presidente da Câmara dos Vereadores, Carlão. Além dos deputados estaduais Mara Caseiro e Paulo Duarte.

Veja um pouco do evento:

