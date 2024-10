Beto se declara neutro no segundo turno

O deputado federal e ex-candidato à prefeitura da Capital pelo PSDB, Beto Pereira, afirmou nesta terça-feira (8), durante coletiva de imprensa, que o partido não apoiará diretamente nenhuma das candidatas ao 2º turno das eleições em Campo Grande.

Presidente da sigla na Capital e terceiro colocado nas eleições do último domingo (6), com 25,96% dos votos, o tucano afirmou que o posicionamento é de liberdade pessoal para os filiados da sigla e outros partidos membros da coligação ‘Juntos pela Mudança’.

“Nós vamos estar em uma posição independente, liberando a todos os nossos filiados e também a aqueles que nos acompanharam durante todo esse processo, para que tomem as suas decisões pessoais. O partido não tomará nenhuma posição oficial em favor de nenhuma candidatura”, afirmou o deputado.

Sobre a motivação desse posicionamento, Beto cita uma falta de concordância com os projetos apresentados pelas candidatas. “Nós entendemos, por uma questão de coerência, não avalizarmos nenhum dos projetos por que não acreditamos que os projetos representam as ideias reformistas que o PSDB levou à população de Campo Grande e, por isso, nós entendemos não ser importante e necessário para este momento não avalizarmos nenhum dos projetos para não comprometer aquilo que nós entendemos como mudança necessária para Campo Grande”, comentou

Sobre o posicionamento do governador Eduardo Riedel, que teceu elogios à prefeita e candidata à reeleição, Adriane Lopes, o deputado reforçou que “o posicionamento do governador será respeitado”.

Em sua fala, Beto também citou as ‘fábricas de fake news’ que assolaram sua campanha, e criticou a divulgação dessas matérias por “veículos de imprensa que não tem comprometimento com a verdade”, além de afirmar que elas interferiram no resultado das eleições na Capital.

Sobre uma possibilidade para voltar como candidato à prefeitura em 2028, Beto afirmou que não existe uma certeza neste momento, mas que irá disputar novamente o cargo de deputado federal em 2026.

Beto agradece os votos na Capital

Apesar de não ter ido ao 2º turno, o candidato afirmou que “torcerá por Campo Grande” e agradeceu os mais de 115 mil votos recebidos durante o 1º turno, que lhe renderam o terceiro lugar, com 26% dos votos válidos.

“Nós queremos aqui, a todo momento, agradecer aos mais de 115 mil campo-grandenses que enxergaram nas nossas propostas as melhores propostas para Campo Grande”, afirmou. “Fico muito feliz com 26% da população de Campo Grande entendendo que nós tínhamos ali as melhores propostas e boas soluções para a nossa cidade”, afirmou.

