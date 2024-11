Câmara homenageia Riedel

O vereador William Maksoud (PSDB) apresentou, durante sessão na Câmara de Vereadores nesta quinta-feira (21), uma Moção de Congratulação ao governador Eduardo Riedel (PSDB) por ele ter sido escolhido como representante de todos os governadores do Brasil durante o Urban 20 (U20), Fórum dos prefeitos do G20, realizado no início da semana no Rio de Janeiro.

"A excelência de sua gestão tem sido notória e inspira confiança e esperança em todos os cidadãos, reafirmando os valores de ética, responsabilidade e transparência no exercício da função pública. Diante disso, parabenizo o governador Eduardo Riedel pelo reconhecimento do seu trabalho árduo e pelos resultados expressivos alcançados, enaltecendo a contribuição inestimável de Vossa Excelência para o crescimento e progresso do Estado de Mato Grosso do Sul", declarou o vereador campo-grandense.

Maksoud ainda parabeniza o governador pela presença no Fórum Empresarial entre Brasil e Indonésia, onde foi anunciada a nova Fábrica de Celulose Bracell, que contará com investimento de US$ 4 bilhões no município de Água Clara.

Além de Riedel, também foi apresentada uma Moção de Congratulação ao secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, pelo notável trabalho realizado na promoção do Estado como destino estratégico para empresas internacionais.

"Parabenizo o secretário Rodrigo Perez por sua atuação dedicada e visionária, onde tem contribuído significativamente para o fortalecimento da economia local, promovendo o desenvolvimento de novos negócios, a geração de empregos e o aumento da competitividade do estado no cenário global", disse o vereador.

