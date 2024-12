Câmara vai analisar pacote de cortes de gastos ainda nesta semana, diz Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que a votação do pacote de corte de gastos públicos será iniciada nesta terça-feira (17), mas afirmou que não tem garantia que as propostas serão aprovadas no plenário.

“Após a votação do PLP 210 [do pacote de gastos], vamos reunir os líderes de novo para tratar os assuntos de mérito que foram tratados a respeito do PL e da PEC, mas a previsão é de votação desses dois temas amanhã na sessão da tarde”, informou o parlamentar.

O pacote fiscal conta com um projeto de lei (PL), um Projeto de Lei Complementar (PLP) e uma proposta de emenda à Constituição (PEC), com previsão, por parte da equipe econômica do governo, de economizar aproximadamente R$ 70 bilhões nos próximos dois anos.

Lira reforçou que a semana será dedicada para análise dos projetos econômicos, como o pacote de revisão de gastos públicos, o Orçamento para 2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

“Aí [quinta-feira] tem orçamento, tem o resto das pautas que vão continuar sendo votados aqui na Casa. Nós vamos votar esses que eu disse hoje e amanhã votar os que eu disse amanhã. Não estou garantindo a aprovação nem rejeição. Nós vamos votar, estamos discutindo, conversando, dialogando, encontrando textos para votar, mas o calendário de votação é esse”, completou.

A votação acontece no ‘apagar das luzes’ da atividade parlamentar, já que os deputados entram em recesso de final de ano na próxima segunda-feira (23).

