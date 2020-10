Candidatos participam de debate na Fetems

A Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) realizou nesta quarta-feira (28), o primeiro debate presencial com os candidatos à prefeitura de Campo Grande. O evento foi transmitido pelo Facebook, YouTube e Rádio Web da entidade.

Participaram do debate os candidatos: Cris Duarte do PSOL, João Henrique, do PL, Esacheu Nascimento, do PP, Thiago Assad do PCO, Guto Scarpanti do NOVO, Vinícius Siqueira, do PSL, Dagoberto Nogueira do PDT, Marcelo Miglioli, do SD, Marcelo Bluma, do PV, Delegada Sidneia do Podemos, Paulo Matos, do PSC e Pedro Kemp, do PT.

O candidato Sérgio Harfouche do Avante não participou do debate, segundo a assessoria do promotor, ele cumpriu agenda no Sindicato dos Fiscais Tributários do Estado de Mato Grosso do Sul (SINDIFISCAL/MS). O atual prefeito de Campo Grande e candidato a reeleição, Marquinhos Trad do PSD, não participou do debate, também em decorrência de compromissos já agendados.

Quem também faltou ao debate foi o candidato do MDB, Márcio Fernandes, que, segundo a assessoria toda a agenda do candidato da tarde e noite foi cancelada devido a necessidade de passar por um procedimento cirúrgico odontológico na quinta-feira (29).



O presidente da Fetems, Jaime Teixeira, falou sobre a importância do debate nessas eleições. “A Fetems sempre estimou a Democracia, e nesse ano de 2020, onde será realizada as Eleições Municipais para a escolha de Prefeitos(as) e Vereadores(as) não poderia deixar de realizar esse grande Debate, onde os(as) Profissionais em Educação e toda a sociedade campo-grandense pudesse ouvir as propostas de cada candidato(a)", enfatizou.

