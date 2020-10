Candidatos vão aos bairros para encontro com apoiadores

Para a genda desta sexta-feira (16), os candidatos que concorrem a prefeitura de Campo Grande estão repletos de compromissos, de reuniões a gravações de programas. Confira o cronograma:

Vinicius Siqueira (PSL)

- 7h Reuniões com apoiadores no bairro Universitário

- 8h - Vice Rhiad participa de caminhada no bairro Santo Amaro

- 9h30 - Vinicius Siqueira participa de reunião com apoiadores no bairro Centro-Oeste

- 10h - Rhiad participa de reunião com diretores da Fetagri

- 14h - Vinicius Siqueira participa de reunião com apoiadores no bairro Universitário.

- 15h - Reunião com candidato a vereador no bairro Estrela do Sul

- 19h - Vinicius Siqueira participa de reunião com candidata a vereadora no bairro Moreninha.

- 19h30 - Rhiad participa de reunião com apoiadores no bairro Aero Rancho

- 19h50 - Vinicius Siqueira, participa de reunião com candidata a vereadora no bairro Moreninha III

Marquinhos Trad (PSD)

- Expediente na Prefeitura de Campo Grande

- Entrevista para emissora de TV

- Reuniões nas regiões: Lagoa, Anhanduizinho, Bandeira e Imbirussu

Esacheu Nascimento (PP)

- 08h - Caminhada no Nova Lima



- 14h30 - Entrevista a site de notícias



- 19h30 - Reunião no bairro Caiobá I



- 20h30 - Reunião no Samambaia

Guto Scarpanti (Novo)

- 8h30 - Reunião interna com os coordenadores de campanha;

- 11h - Encontro com eleitores e equipes de rua;

- 14h30 - Gravação de vídeos para as redes sociais

Marcelo Bluma (PV)

- 8h - Reunião com coordenadores da campanha

- 9h às 1030 - Gravação de vídeos

- 14h - Reunião com apoiadores

- 18h - Reunião com canidatos a vereador

Paulo Matos (PSC)

- 7:20 - Entrevista FM Educativa

- 10h - Entrevista Rádio Mega Hits

- 11:30 - Gravação Programa Eleitoral

- 14:30 - Entrevista TV Morena,

- 16h - Entrevista Rádio Gospel

- 17h - Reunião Lideranças Comunitárias

- 18:30 - Reunião Regiao Bandeira

Delegada Sidnéia Tobias (Podemos)

- 8h Visitas ao comércio no Bairro Coophavila

- 9h - Caminhada com vereadora Juliana Padilha na Vila Palmira.

- 12h30 - Entrevista por plataforma online para TV MORENA

- 17h - Caminhada no Jardim das Mansões com candidata a vereadora Professora Jane Camilo

- 18h30 - Reunião Proporcional no Bairro Nova Lima com candidato a vereador Tomaz, O Barbeiro

- 19h30 - Reunião Proporcional no bairro Jardim Samambaia com candidata a vereadora Taty Melo

- 20h30 - Reunião Proporcional no Jardim Noroeste com candidato a vereador Thiago Freitas

- 21h30 - Reunião Proporcional no Bairro Aero Rancho com a candidata a vereadora Telma Lima

- 22h30 - Reunião Proporcional no bairro Jardim Noroeste

- 23h - Reunião Proporcional no Jardim. Panorama

*Os demais candidatos não apresentaram suas agendas até o fechamento desta matéria.

