Após polêmicas, Tereza Cristina convida embaixador da França e presidente do Carrefour

A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou nesta quarta-feira (27/11) um convite, sugerido pela senadora Tereza Cristina (PP-MS), ao embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, e o diretor-presidente do Grupo Carrefour Brasil, Stéphane Maquaire.

Na última quarta-feira (20), o CEO do Carrefour na França, Alexandre Bompard, publicou uma carta endereçada ao presidente da FNSEA (sigla em francês para Federação Nacional dos Sindicatos de Agricultores da França), onde diz que os produtos do Mercosul e da América do Sul como uma toda não atendem às exigências e às normas francesas, e por isso deixaria de comprar carnes originárias da região.

Com a convocação, Lenain e Maquaire deverão responder aos senadores qual a posição da empresa e do governo francês sobre o que foi dito.

“É por isso que quero incluir os dois franceses, o senhor embaixador, com o maior respeito, para que coloque para nós qual a posição da República Francesa, e o CEO do Carrefour, já que a segunda maior receita do Carrefour global é o Brasil, 23 bilhões [de euros] todo ano”, disse a senadora.

A sul-mato-grossense, em reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) na terça-feira (26), já havia dito que não estava satisfeita com a carta de desculpas divulgada pelo Carrefour, publicada poucos dias após a Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo (Fhoresp) convocar um boicote contra a marca.

O presidente da comissão de Relações Exteriores, senador Renan Calheiros (MD-AL), classificou a situação como “lamentável”.

“Nós não temos elementos suficientes para concluir qual o propósito do mais alto executivo de uma rede internacional de hipermercados a fazer descabidas, afrontosas e absurdas declarações sobre a qualidade, segurança, confiabilidade da carne brasileira”, afirmou o parlamentar.

