Coronavírus - Ministério da Saúde tem 76% de aprovação, diz Datafolha

O Ministério da Saúde, comandado pelo ministro Luís Henrique Mandetta, tem aprovação de 76% no combate a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), segundo Pesquisa Datafolha publicada nesta sexta-feira (3) pelo jornal “Folha de São Paulo”. A pasta ficou a frente do presidente Jair Bolsonaro que alcançou 33% de aprovação na avaliação.

O levantamento também mediu o desempenho dos governadores. A pesquisa foi realizada por telefone com 1.511 pessoas entre quarta-feira (1º) e sexta-feira (3) em todas as regiões do país. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja abaixo os resultados:

Avaliação de Bolsonaro

Ótimo/bom: 33%

Regular: 25%

Ruim/péssimo: 39%

Não sabe/não respondeu: 2%

No levantamento anterior, divulgado no dia 23 de março, a aprovação de Bolsonaro era de 35% e a reprovação era de 33%.

Avaliação do Ministério da Saúde

Ótimo/bom: 76%

Regular: 18%

Ruim/péssimo: 5%

Não sabe/não respondeu: 1 %

No levantamento anterior, a aprovação do Ministério da Saúde era de 55% e a reprovação era de 12%.

Avaliação dos governadores

O Datafolha pesquisou também a avaliação sobre as ações dos governadores na crise. Os resultados foram:

Ótimo/bom: 58%

Regular: 23%

Ruim/péssimo: 16%

Não sabe/não respondeu: 2%

Na pesquisa anterior os governadores tinham aprovação de 54% e reprovação de 16%.

Deixe seu Comentário

Leia Também