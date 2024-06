Coronel David critica decisão do STF que descriminaliza o porte de maconha

O Supremo Tribunal Federal (STF) descriminalizou, nesta semana, o porte da maconha para uso pessoal, decisão alvo de críticas por políticos brasileiros, incluindo o deputado estadual Coronel David (PL), que se posicionou contra a decisão da Corte nesta quinta-feira (27).

Em suas redes sociais, o deputado publicou um vídeo onde tece críticas à decisão, e detalha que ela não resolverá o problema das drogas no Brasil.

Segundo Coronel David, a decisão impõe um novo desafio às forças policiais, que agora precisarão pesar a quantidade de droga apreendida para distinguir entre usuários e traficantes.

"Cada policial vai ter que ter uma balancinha como esta pra pesar a quantidade de droga que for apreendida. Se passar de uma certa quantidade, é traficante e vai preso! Mas se pesar menos, tá liberado porque é só um usuário!", afirmou.

O deputado ainda enfatizou que a decisão não resolverá a situação das drogas no Brasil, além de possivelmente aumentar o número de viciados na droga. "A verdade é que tráfico de drogas continua sendo crime! E essa decisão não vai resolver o problema da droga. Pelo contrário! Vai aumentar o número de viciados, da criminalidade e dos problemas de saúde mental", disse o deputado.

Ele ainda argumenta que os principais beneficiários da descriminalização serão os traficantes e o crime organizado. "O único vitorioso será quem trafica e faz parte do crime. É isso que você quer para seus filhos?", questionou.

