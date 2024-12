Coronel David propõe melhorias na segurança pública de MS

Aconteceu nesta quarta-feira (4) a discussão e aprovação do Projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), onde o deputado estadual Coronel David (PL) apresentou quinze emendas aditivas ao texto.

As propostas apresentadas têm como objetivo estruturar e modernizar as forças de segurança, além de atender a demandas locais e históricas das comunidades sul-mato-grossenses, com ênfase em melhorias para as polícias Militar, Civil, Bombeiros, Polícia Penal e serviços socioeducativos.

Um dos destaques nas modificações apresentadas pelo deputado está na construção do quartel do 9º Batalhão da Polícia Militar em Campo Grande, atendendo a uma demanda da corporação, além da proposta para a construção dos quartéis do 1º e 10º Batalhões em Campo Grande e 12º Batalhão em São Gabriel do Oeste.

O deputado também propôs a aquisição de viaturas e equipamentos para a Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro Militar e investimentos na Polícia Penal, além da criação do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses e do Laboratório de Toxicologia Forense em Campo Grande.

“Essa estrutura permitirá maior precisão nas investigações criminais e reduzirá a dependência do estado de outras localidades para exames forenses complexos”, explicou o deputado.

A proposta apresentada ainda contempla a ampliação da Academia de Tiro Adaptado em Campo Grande, focada no aperfeiçoamento técnico e capacitação contínua dos profissionais de segurança.

Coronel David ainda propôs a construção de um quartel do Corpo de Bombeiros em Rio Verde de Mato Grosso, visando atender com rapidez os mais de 20 mil habitantes do município em situações de emergência.

“Em um momento em que a segurança pública é prioridade, reafirmo o meu compromisso em apoiar e fortalecer as instituições responsáveis pela proteção e ordem do estado”, afirmou o deputado.

