Coronavírus - Câmara retira mesas e cadeiras são distanciadas entre vereadores

A Câmara de Vereadores de Campo Grande adotou outra medida para combater a proliferação do novo coronavírus dentro da Casa de Leis. No plenário, as mesas dos vereadores foram retiradas e as cadeiras posicionados e demarcadas com um espaçamento de 2 metros entre os vereadores.

Segundo a Câmara, essa medida foi adotada conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). “Temos que fazer nossa parte e continuar a trabalhar, discutindo ações e aprovando leis necessárias para prevenir e combater o coronavírus e outra situações de necessidade da Capital”, afirmou o órgão nas redes sociais.

A Câmara já havia adotado outras medidas. Segundo a Mesa Diretora, estão mantidas apenas as sessões ordinárias, fechadas ao público. Ficou suspensa a realização de audiências públicas e sessões solenes na Casa de Leis, assim como eventos externos por meio da cedência do plenário, de modo a evitar a aglomeração de pessoas.

A carga horária dos funcionários será reduzida para apenas quatro horas diárias, com dois turnos de trabalho, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Sendo que no intervalo intrajornada serão tomadas medidas sanitárias, como limpeza de maçanetas, corrimões, banheiros, etc.

Ainda conforme o Ato da Mesa, o ponto eletrônico (biométrico) também será suspenso por tempo indeterminado, de modo a evitar o contágio. Dessa forma, a Câmara de Vereadores voltará a adotar o registro de ponto em folha, enquanto o risco de contaminação do Coronavírus permanecer elevado.

Os servidores que apresentarem sintomas da doença, poderão ser afastados do serviço, conforme autorização da chefia imediata.

A Casa de Leis também disponibilizará álcool gel para os funcionários e os orientará quanto às medidas preventivas necessárias para evitar a contaminação e disseminação do coronavírus.

