"Críticas aos dois lados", diz Carlão após declarar neutralidade do partido

O vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, atual presidente da Câmara Municipal de Campo Grande e presidente do PSB em Campo Grande, afirmou que a sigla manterá sua neutralidade e irá liberar seus partidários à demonstrarem apoio a qualquer candidata no 2º turno na Capital.

Carlão avaliou que quem levará a prefeitura é a candidata com as melhores propostas e demonstrar que pode melhorar a situação de Campo Grande. “A prefeita que tá aí [Adriane] tem que provar que ele vai fazer diferente do que tem hoje, que Campo Grande hoje precisa ser melhorada, e a Rose, que é a outra candidata, tem que fazer também uma proposta boa”, afirmou.

Sobre a liberdade dada aos membros do partido, Carlão afirmou que a decisão surge devido a sigla ter “algumas críticas aos dois lados”.

Presidência da Câmara Municipal

O vereador ainda afirmou que não irá mais concorrer à presidência da Casa, mas que continuará ajudando seu sucessor no cargo. “Eu não tenho interesse de ficar mais, nós vamos colocar um dos nossos, que vai defender o legislativo, e eu vou ajudar”, afirmou.

Questionado, Carlão comentou que o cansaço da posição é um dos motivadores para sua ‘aposentadoria’ da presidência da Câmara. “O legislativo é cansativo”, comentou.

