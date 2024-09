Damares não virá a MS

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) que 'marcaria presença' no '1º Encontro Delas', previsto para acontecer no Comitê Central da campanha da prefeita Adriane Lopes, em Campo Grande nesta quarta-feira (25), não tem agenda em Mato Grosso do Sul.

O JD1 Notícias apurou que a senadora irá receber amanhã, quinta-feira (26), 15 candidatas a prefeitura de cidades de todo o país para realizar gravações e conversar com as lideranças femininas de direita, cristãs e conservadoras.

Anteriormente teria sido divulgado, pela própria Adriane Lopes através de suas redes sociais, que Damares estaria presente, junto com a ex-governadora do Paraná Cida Borghetti e a senadora Tereza Cristina (PP).

