Daniel Silveira desrespeita condicional e acaba preso de novo por ordem do STF

O ex-deputado Daniel Silveira (sem partido-RJ) foi preso novamente nesta terça-feira (24), no Rio de Janeiro, pela Polícia Federal. A prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após Silveira descumprir as condições de sua liberdade condicional.

Silveira havia sido beneficiado com a liberdade condicional na última sexta-feira (20.dez), após ficar preso desde fevereiro de 2023. Contudo, o ex-deputado violou uma das principais condições impostas pelo ministro: o horário de recolhimento, que determinava que ele deveria permanecer em casa das 22h às 6h.

O ex-deputado foi detido em Petrópolis (RJ) e, após a prisão, será transferido para o presídio de Bangu 8, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. Silveira cumpria pena de 8 anos e 9 meses de prisão, após ser condenado em 2022 por declarações ofensivas a ministros do STF.

