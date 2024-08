Deputados votam projeto para criar o Dia de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres

Duas propostas serão votadas na manhã desta terça-feira (6), na sessão na Assembleia Legislativa. Em segunda discussão será apreciado o projeto do deputado Antonio Vaz (Republicanos), que institui no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul o Dia Estadual de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres.

De acordo com a proposta, o dia será comemorado anualmente no dia 29 de setembro. Na justificativa da proposta, o deputado informa que o tráfico de animais silvestres é considerado a terceira atividade criminosa mais lucrativa, atrás apenas do tráfico de drogas e o tráfico de armas.

Já em primeira discussão, será analisado o Projeto de Lei 164/2024, do Poder Judiciário, que altera dispositivo da Lei nº 3.779, de 11 de novembro de 2009, que dispõe sobre o Regimento de Custas Judiciais do Estado de Mato Grosso do Sul.

Medida irá separar a cobrança da judiciária e de outras despesas processuais, a serem pagas ao final, pelo vencido, nos casos e cobrança, arbitramento e execução de honorários advocatícios.

