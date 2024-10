Eleições: Abstenção em Campo Grande foi de 25,50%; a maior já registrada

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) divulgou, ainda na noite de domingo (6), o resultado das eleições municipais de Campo Grande em 2024, que pela primeira vez contou com a presença de duas mulheres disputando o 2º turno.

Apesar disso, um dado que chamou a atenção foi a abstenção, que nas eleições deste ano chegou em 25,50%, número próximo, mas ainda maior que o registrado em 2020, que foi de 25,14%.

O número também marca, segundo dados da Justiça Eleitoral, a maior porcentagem de abstenções já registrada na Capital sul-mato-grossense, com apenas 74,50% da população apta a votar estando presente nas urnas neste domingo.

No total, os candidatos receberam 92,43% dos votos válidos, com votos Brancos respondendo por 3,52% do registrado nas urnas e os Nulos por 4,04%.

