Eleitores da Capital terão novo local de votação em 2024; confira

Sarah Chaves, com informações do TRE-MS

Os eleitores da 53ª Zona Eleitoral de Campo Grande que votam na Escola Alternativa e na Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos terão um novo local de votação para as Eleições 2024.

Definitiva - A partir deste ano, os cerca de 2.000 eleitores da Escola Alternativa deverão votar na Escola Municipal Adair de Oliveira, localizada na Rua Dona Carlota, 94, Vila Piratininga, em razão do fechamento permanente da Escola Alternativa.

Temporária - Já os 4.993 eleitores da Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos, votarão apenas nestas eleições de 2024, nas Obras Sociais Francisco Thiesen, na Av. Engenheiro Lutero Lopes, 565, no bairro Aero Rancho.

Temporária - Os eleitores que votam na EE Prof. Alice Nunes Zampiere, da 35ª Zona Eleitoral votarão na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), localizada na Av. Dom Antônio Barbosa, n° 4155, no bairro Santo Amaro e a 3,5km do antigo local.



A unidade abriga 11 seções eleitorais, onde votam 3.697 de eleitores.

