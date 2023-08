Entregue duplicação da Cafezais

A prefeita, Adriane Lopes, entregou na manhã desta segunda-feira (21) as obras de duplicação da Avenida Cafezais, em Campo Grande. A parceria com o governo de Mato Grosso do Sul, irá beneficiar melhoras de pessoas da região sul da Capital.

As obras de duplicação e recapeamento da Avenida dos Cafezais, principal ligação viária da saída de São Paulo (Avenida Gury Marques), com os bairros Paulo Coelho Machado, Jardim Canguru e Los Angeles, teve um investimento de R$ 11,2 milhões.

Durante o evento, a prefeita Adriane Lopes destacou o trabalho na mobilidade urbana de Campo Grande. “Essa obra é uma obra em parceria com o governo do Estado, e vem trazer resolutividade aos moradores aqui da região da Anhanduizinho, uma das maiores regiões da Capital, onde reside 198 mil pessoas que se utilizam dessa via para acessar o centro da cidade. O trecho foi totalmente duplicado, revitalizado, trazendo aí mais comodidade e agilidade para a população que mora na área”.

Na Avenida dos Cafezais, o projeto prevê a duplicação de um trecho de 1,5 km (entre a Avenida Gury Marques e a Rua Delegado Hartmann) e o recapeamento de 6,2 km de toda extensão até a Rua Engenheiro Paulo Frontin – rua de acesso ao Los Angeles.

O vice-governador, Barbosinha, destacou que agora a meta é continuar a trabalhar para que as sete regiões de Campo Grande recebam investimentos. “Às vezes, uma pequena ponte, um pequeno trecho de assado, você interliga uma região à outra. Garante melhor qualidade de vida, valorização dos imóveis e cuidar das pessoas. Acho que a função fundamental de um governo é cuidar das pessoas, cuidar da gente”.

Ciclovia Avenida dos Cafezais às Moreninhas – Durante a entrega, Adriane Lopes e o vice-governador Barbosinha, assinaram também a ordem de serviço para a execução de ciclovia que liga a Avenida dos Cafezais às Moreninhas. O recurso da ciclovia e uma emenda da senadora Soraya Thronicke.

Com investimento no valor de R$ 1.258.265,81, serão feitos 1,2 km de ciclovia na avenida Gury Marques e 5,7 km na avenida Alto da Serra, desde o fim da Rua Buenópolis até o começo da Rua Salomão Abdala.

Deixe seu Comentário

Leia Também