Ex-vereador do PT em Campo Grande tenta tirar novato do próprio partido da Câmara

O ex-vereador Ayrton de Araújo, do Partido dos Trabalhadores (PT), entrou com uma ação na Justiça Eleitoral para pedir a cassação do diploma do vereador eleito Jean Ferreira, também do PT, empossado neste ano. A medida expõe uma disputa interna no partido.

Ayrton fundamenta seu pedido na desaprovação das contas de campanha de Jean Ferreira pela 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande. Segundo a Justiça, o vereador eleito utilizou recursos financeiros próprios durante a campanha sem declará-los no registro de candidatura.

Ayrton solicita que a Justiça reconheça a inelegibilidade de Jean Ferreira com base no Art. 14, § 9º da Constituição Federal e no Art. 22, XV da Lei Complementar nº 64/90. Jean Ferreira foi eleito com 3.768 votos, enquanto Ayrton, que obteve 1.996 votos, não conseguiu se reeleger.

O caso segue em análise pela Justiça Eleitoral, que decidirá se Jean Ferreira permanecerá no cargo ou se o diploma será cassado. Jean Ferreira está no primeiro mandato.

