Fiems realiza sabatina com candidatos à Prefeitura da Capital

Os candidatos à prefeitura de Campo Grande serão sabatinados pelo projeto “Encontros com a Indústria”, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) nesta terça-feira (16), ocasião em que receberão as demandas do setor industrial e apresentarão suas propostas.

A Sabatina começa a partir das 17hs no Edifício Casa da Indústria em Campo Grande. De acordo com as regras do evento, cada candidato terá 15 minutos para fazer sua apresentação e, em seguida, terá 5 minutos para responder a duas perguntas feitas pelos empresários.

Para finalizar, cada candidato terá 3 minutos para fazer as considerações finais. Ao término de sua participação, o candidato receberá um caderno de propostas estratégicas da indústria para o próximo prefeito eleito.

Foram convidados para participar do “Encontros com a Indústria” os quatro candidatos mais bem colocados nas últimas pesquisas de intenção de voto que falarão em ordem alfabética: Adriane Lopes, Beto Pereira, Camila Jara e Rose Modesto.

