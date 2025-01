Foragido da justiça assume como vereador em GO

O Ministério Público Eleitoral de Goiás abriu, nesta sexta-feira (3), uma investigação sobre a posse de Osvaldo José Seabra Junior, conhecido como Osvaldo Cabal, na cidade de Ceres, a 170 quilômetros de Goiânia.

Osvaldo é alvo, desde 10 de dezembro, de uma ordem de prisão preventiva relacionada à Operação Ephedra, conduzida pelo Ministério Público de Goiás em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que investiga o tráfico de rebite e outras drogas, onde é acusado de lavar dinheiro para um grupo criminoso.

Pedro Furtado Schmitt Corrêa, promotor eleitoral, solicitou à presidência da Câmara Municipal as gravações das câmeras de segurança que registraram a entrada e permanência de Osvaldo na casa de leis de Ceres, além de informações sobre as pessoas presentes no momento e detalhes sobre seu acesso ao local e uma cópia do livro de posse e do regimento interno.

Segundo o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, o mandado de prisão está ativo desde 10 de dezembro do ano passado.

Em sua mais recente publicação nas redes sociais, Osvaldo agradeceu seus eleitores. “Agora, com essa responsabilidade nas mãos, vou trabalhar incansavelmente para retribuir todo o apoio com ações que promovam mais desenvolvimento, justiça e bem-estar para nossa cidade”, afirmou o vereador.

