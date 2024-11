Riedel destaca comprometimento de MS no Agronegócio

O governador Eduardo Riedel participou, de maneira on-line, no AgroForum 2024, evento focado no setor agrícola e organizado pelo BTG Pactual, onde destacou o comprometimento do governo de Mato Grosso do Sul com o agronegócio.

Riedel participou do painel 'O Papel dos Estados no Futuro do Agronegócio', onde apresentou um panorama da evolução do agronegócio em MS nos últimos 15 anos, com a produção agrícola saltando de 1,8 milhões de hectares de área plantada para os atuais 4,6 milhões de hectares.

“Diversificamos a nossa matriz de produção sem avançar em áreas de Cerrado aberto, recuperando áreas de pastagens, sem perder a pecuária de corte, e ampliando na criação de suínos e aves”, destacou o governador.

Ao lado dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e do Piauí, Rafael Fonteles, Riedel destacou a agroindustrialização com a chegada de grandes cooperativas no Estado, além de empresas do setor de bioenergia, avanço na erradicação da pobreza extrema - que gira em 6,6% de crescimento, número que é o dobro da média nacional - e os baixos índices de desemprego em MS.

“São inovações muito fortes, com a produção do biometano, uma nova fronteira agrícola com a citrocultura, somada à cultura de grãos, florestas plantadas, com os maiores parques industriais deste setor no mundo. Tudo isso, cria uma condição de competitividade e arcabouço tributário favorável aos negócios e a expectativa de um balanço de carbono neutro até 2030”, frisou o governador.

Questionado sobre a emergência climática enfrentada no mundo inteiro e a mitigação de riscos, Riedel afirmou que o modelo de desenvolvimento econômico adotado no Estado está amparado na sustentabilidade e que o próprio plantio direto absorve milhões de toneladas de carbono, além de apontar para o respeito que a tecnologia adotada tem ao meio ambiente.

“Temos uma avenida colocada à nossa frente e não podemos perder este bonde com cada vez mais fontes renovavéis, e um bioma único como o Pantanal, com 84% da sua área preservada”, afirmou.

Riedel encerrou sua participação citando os investimentos em parcerias público privadas e com os leilões de trechos rodoviários no Estado, além da Rota Bioceânica, que entra em operação em 2026 e irá ligar Mato Grosso do Sul aos portos do Chile.

