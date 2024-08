Governo destina R$ 1,98 bilhão para auxílio a agricultores gaúchos afetados por enchentes

O governo federal publicou, nesta quinta-feira (22), a Medida Provisória nº 1254/2024, que abre crédito extraordinário de R$ 1,98 bilhão para ajudar produtores rurais do Rio Grande do Sul que foram atingidos pelas enchentes.

O recurso será destinado para liquidação e renegociação de operações de crédito, além da prorrogação de parcelas de empréstimos para produtores que sofreram perdas materiais devido à tragédia.

Segundo a Casa Civil, a MP visa apoiar tanto as operações de custeio quanto de investimento e industrialização no estado, que é um dos maiores produtores de grãos e carnes do Brasil e enfrenta dificuldades após as enchentes deste ano.

