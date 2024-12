Governo formaliza acordo para modernizar estatais

O governo federal formalizou, nesta terça-feira (17), cinco acordos de cooperação técnica no âmbito do Programa de Governança e Modernização das Empresas Estatais (Inova), com cinco pastas e diversas empresas sendo beneficiadas pelos acordos.

Durante a cerimônia, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse que a reunião acontece após uma série de reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que tiveram como foco a situação das estatais brasileiras. “Temos aqui algo bastante representativo”, disse a ministra.

Os documentos foram firmados entre o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e um total de cinco ministérios e 10 empresas. Confira:

Ministério de Minas e Energia: Empresa Brasileira de Participações em Energia (ENBPar), Indústrias Nucleares do Brasil (INB), Eletronuclear e Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A (Nuclep)

Ministério das Comunicações: Telecomunicações Brasileiras S.A (Telebrás)

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações: Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec)

Ministério da Defesa: Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel)

Ministério do Desenvolvimento Agrário: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais (Ceasaminas) e Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

