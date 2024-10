Institutos invertem resultado de eleição

As eleições municipais chegaram ao fim neste domingo (27), na qual Adriane Lopes (PP) foi a grande vencedora. A chapa de Adriane e sua vice, Dra Camilla (Avante), terminou o 2º turno com 51,45% dos votos válidos, enquanto Rose e Roberto Oshiro - que também é do União Brasil - receberam 48,55% dos votos.

O JD1 dividiu os trabalhos do AtlasIntel, Veritá, 100% Cidades, Ranking, Quaest, Novo Ibrape, Paraná Pesquisas e Ômega em dois blocos, dos que erraram e os que acertaram.

A diferença entre ambas as candidatas estabelecida pelas urnas foi então comparada com os números previstos por todos os institutos, respeitando se a previsão acertou ou não, o resultado real das eleições.

A maioria dos institutos de pesquisas que acompanharam o resultado na Capital erraram seus prognósticos e, com uma inversão, apontavam Rose Modesto (União) vencedora, ao contrário das urnas, que reelegeram Adriane Lopes. Um outro dado, porém, é que todos estão dentro de suas margens de erro, o que parece importar pouco ao eleitor.

Dos que acertaram, Paraná Pesquisas foi o que esteve mais próximo da realidade, já o outro que previu vitória da vencedora, Ômega errou os números em altos 10.8%, bem acima do razoável, mesmo prevendo o vencedor.



Um detalhe, os números desse instituto foram convertidos para votos válidos, a exemplo de todos os outros, pois o Instituto divulgou apenas o resultado estimulado, o que geraria distorção, quando comparado aos outros levantamentos. Confira:

