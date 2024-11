Janja xinga Elon Musk em evento do G20 e Lula repudia atitude

A cúpula social do G20 aconteceu nesta sexta (15) e sábado (16), no Rio de Janeiro. E durante um discurso numa palestra sobre combate à desinformação no Cria G20, a primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, xingou o empresário Elon Musk.

Durante o discurso de Janja, que falava sobre a regulação das plataformas digitais, dizendo que a medida não deve ser apenas local, mas em o todo mundo, um navio buzinou ao fundo, atrapalhando sua fala.

Segundo ela, o empresário estava no navio, então a primeira-dama abaixa e diz: "Alô, acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive, fuck you Elon Musk."

O Cria G20 é um espaço do grupo das 20 grandes nações do mundo para conectar criadores digitais, ativistas e comunicadores para discutir fome, inclusão e emergência climática.

Posicionamento de Lula

No entanto, horas depois da primeira-dama xingar Elon Musk, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não é necessário ofender ou xingar ninguém na campanha da Aliança Global Contra a Fome.

"Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém, não temos que xingar ninguém. Nós precisamos apenas indignar a sociedade, indignar as pessoas que conquistaram o direito de comer, que a gente tem que trazer junto essas pessoas que não tem para comer", afirmou Lula.

